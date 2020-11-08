بايدن يعلن النصر في انتخابات الرئاسة ويتعهد بتوحيد أمريكا

أعلن الديمقراطي جو بايدن في ساعة مبكرة من صباح الأحد (مساء يوم السبت بالتوقيت المحلي) الفوز بسباق الرئاسة الأمريكية بعد حملة مريرة، وتعهد بالعمل على توحيد بلد يعاني استقطابا شديدا، برغم رفض الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة.

وفاز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي العشرين لولاية بنسلفانيا ليرتفع عدد الأصوات التي جمعها لأكثر من 270 اللازمة للفوز، بعد أربعة أيام من الإثارة الشديدة، لينطلق أنصاره في احتفالات صاخبة بالمدن الكبرى.









وقال بايدن أمام أنصاره في خطاب النصر في مرآب للسيارات في مسقط رأسه ويلمنغتون في ولاية ديلاوير “لقد تحدث شعب هذه الأمة. منحونا نصرا واضحا ونصرا مقنعا”.

وأضاف “أتعهد بأن أكون رئيسا يسعى للوحدة لا للتقسيم”، ثم خاطب أنصار ترامب مباشرة.

وقال “والآن، دعونا نعطي بعضنا البعض فرصة. حان الوقت لتنحية الخطاب القاسي جانبا، ونهدئ الغضب، ونرى بعضنا مرة أخرى، ولنصغي إلى بعضنا مجددا”. وأضاف “حان الوقت لمداواة أمريكا”.

وقدمته السناتور كاملا هاريس، التي ترشحت معه على منصب نائب الرئيس، والتي ستكون أول امرأة، وأول أمريكية سمراء، وأول أمريكية من أصل آسيوي تشغل منصب نائب الرئيس، ثاني أرفع منصب في البلاد.

وسارع عدد من زعماء العالم إلى تهنئة بايدن، منهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهو ما يصعب على ترامب بدرجة أكبر مواصلة الزعم بتزوير الانتخابات.

وسارع ترامب، الذي كان يلعب الجولف عندما أعلنت الشبكات الإعلامية فوز منافسه باتهام بايدن “بالتعجل لإعلان فوزه زيفا”.

وأضاف “الانتخابات لم تحسم بعد”.

ورفع ترامب عددا من الدعاوى القضائية للطعن على النتائج، لكن مسؤولي الانتخابات بالولايات في أنحاء البلاد يقولون إنه لا يوجد دليل على حدوث مخالفات كبيرة، ويقول خبراء قانونيون إن من المستبعد أن تفلح جهود ترامب.