“إذا كنت مسلماً، فلن تقلق بعد الآن”.. فيديو مؤثر لمستشار أمريكي بعد فوز بايدن

شارك الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للمحلل السياسي والمستشار السابق للرئيس باراك أوباما، فان جونس، السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عندما ألقى خطاباً مباشرة بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، قبل أن ينهار باكياً.

الخطاب المؤثر لفان جونس تناول المعاناة والضغوطات النفسية التي عاناتها الأقليات الدينية والعرقية في البلاد، الذين عانوا من العنصرية وخطاب الكراهية خلال فترة الرئيس دونالد ترامب، وقد علق عليها بعبارة: “إنه لمن السهل أن تكون أباً هذا الصباح”.

فعندما سأله صحفي بشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “فان، فيم تفكِّر؟”، ردَّ عليه المتحدث نفسه قائلاً: “إنه… إنه لمن السهل أن تكون أباً هذا الصباح، من الأسهل أن تصبح أباً، إنه من الأسهل، أن تخبر أطفالك بأن السمعة مهمة، إنها مهمة، أن تخبرهم بأن الحقيقة مهمة، أن تكون شخصاً جيداً شيءٌ مهم”.

CNN political analyst Jan Jones crying:

Becoming a parent's has become easier, and it is easier for all people.

If you are a Muslim, then you no longer have to worry that the President of America does not want you to be here. pic.twitter.com/TeNpU4nS7m

