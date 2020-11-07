ترامب يعود إلى البيت الأبيض بعد ساعات على إعلان فوز بايدن

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد ظهر السبت إلى البيت الأبيض بعدما قضى الصبيحة يلعب الغولف، وذلك بعد ساعات على إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، عابرا في موكبه أمام حشود تحتفل في الشارع بهزيمته.

وقضى ترامب الذي يؤكد أنه فاز في الواقع في الانتخابات، أكثر من أربع ساعات في النادي الذي يملكه في ستيرلينغ بولاية فيرجينيا حيث شوهد يلعب الغولف، وفقا لوكالة فرانس برس.









ونشرت وسائل إعلام أميركية، السبت، مقطعا مصورا للحظة توجه ترامب لنادي الغولف الخاص به، حيث ظهر وهو مرتديا قبعة قبل أن يصعد في سيارة كانت متوقفة داخل البيت الأبيض ضمن موكب مكون مما لايقل عن تسع سيارات.

وذكرت أن ترامب توجه لنادي الغولف الخاص به في منطقة ستيرلينغ بولاية فيرجينيا في الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك قبل أقل ساعة من إعلان فوز بايدن.

وفور إعلان فوز بايدن تهافتت حشود إلى محيط البيت الأبيض في وسط واشنطن مطلقين هتافات وأبواق السيارات للاحتفال بفوز بايدن في الانتخابات الرئاسية.

ولم يقر الرئيس دونالد ترامب بهزيمته أمام بايدن، متوعدا بطعون قضائية لم يحددها، سعيا لتغيير نتيجة السباق الى البيت الأبيض.

وقال في بيان إن “حملتنا ستبدأ في عرض قضيتنا في المحكمة لضمان الالتزام التام بقوانين الانتخابات وتنصيب الفائز الحقيقي”.

وخلال الأسابيع الأخيرة زعم ترامب أن تزويرا واسعا ومخالفات شابت الانتخابات.