جو بايدن يطيح بترامب ويفوز بالرئاسة

قال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وأصبح بايدن (77 عاماً) أكبر رئيس أمريكي منتخب سناً بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حملته ستبدأ في الطعن على نتائج الانتخابات الأمريكية أمام القضاء يوم الاثنين بعدما أعلنت وسائل إعلام فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن مؤكدا “الانتخابات لم تحسم بعد”.









وأضاف ترامب في بيان “نحن نعلم جميعا لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفا، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة”. وقال ترامب “الحقيقة…هي أن هذه الانتخابات لم تحسم بعد”.ووجه ترامب مرارا مزاعم دون أساس بحدوث تزوير في الانتخابات.

يُذكر أنه وقبل دقائق من إعلان خبر فوز بايدن، كان ترامب غادر البيت الأبيض وتوجه إلى ناديه للغولف في فيرجينيا، حيث اعتاد أن يروّح عن نفسه.

بايدن عقب إعلان فوزه أعرب عن شكره للأمريكيين وقال إنه سيكون رئيساً للجميع.

في أول تعليق لها قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي حول فوز بايدن إنه “فجر يوم جديد للأمل في أمريكا”