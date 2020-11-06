رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تصف بايدن بـ”الرئيس المنتخب”

وصفت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجمعة جو بايدن بأنّه “رئيس منتخب” للولايات المتحدة، بعدما تقدّم على منافسه دونالد ترامب في فرز الأصوات في عدد من الولايات الرئيسة من دون حسم النتيجة رسمياً.

وقالت بيلوسي عن بايدن ونائبته كامالا هاريس “هذا الصباح، بدا واضحاً أنّ الثنائي بايدن-هاريس سيفوز بالبيت الأبيض”. وتابعت في مؤتمر صحافي أنّ “الرئيس المنتخب بايدن يتمتع بتفويض قوي ليحكم”.









ورفضت بيلوسي المخاوف بشأن سباق متقارب للبيت الأبيض، وكذلك النتائج التي تظهر تقلص أغلبيتها في مجلس النواب، مع زيادة عدد مقاعد الجمهوريين، ما يجعل من الأصعب ربما تمرير تشريع بالمجلس.

وبشأن المفاوضات المتوقفة بشأن مشروع قانون لتقديم مساعدات للتخفيف من آثار جائحة كورونا إننا “نريد من الجمهوريين العودة إلى الطاولة”، لكنها لم تظهر أي مؤشر على أنها مستعدة لحل وسط بشأن مسائل تتسبب في تعليق حزمة المساعدات حتى الآن.

وذكرت شبكة سي إن إن التليفزيونية الأمريكية أن بيلوسي 80/ عاما/ ستسعى لرئاسة المجلس لمدة عامين آخرين، وهو المنصب الأكبر في الكونغرس والثاني في الترتيب بعد الرئاسة.