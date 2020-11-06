ترمب يتمسك بموقفه من «سرقة الانتخابات» ويؤكد نيته التوجه للمحكمة العليا

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، التأكيد على أنّه سيكون الفائز بالانتخابات التي جرت الثلاثاء إلا إذا «سرقها» منه الديموقراطيون، في اتّهام لم يقدّم أيّ دليل عليه، مؤكداً أنه «سيكون هناك الكثير من الدعاوى والأمر سينتهي في المحكمة العليا».

وقال ترامب أمام الصحافيين في البيت الأبيض بعد يومين من إعلانه فوزه بالانتخابات، إنّه «إذا أحصيتم الأصوات الشرعية سأفوز بسهولة. إذا أحصيتم الأصوات غير الشرعية، يمكنهم أن يحاولوا أن يسرقوا الانتخابات منّا».









وأكد ترمب، أن «خروقات كبيرة» شهدتها الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن هناك بطاقات في جورجيا وصلت بعد يوم الانتخابات.

وأضاف: «هناك محاولة لسرقة الانتخابات وتزويرها. فزنا في كافة الولايات بفارق كبير، ولن نسمح للفاسدين بسرقة الانتخابات»، مشيراً إلى أن التصويت عبر البريد «دمّر» النظام الانتخابي الأميركي.

وأشار ترمب إلى تحذيره السابق من «الكارثة» التي سيتسبب بها الاقتراع عبر البريد، مؤكداً أن القضاء سيحسم الجدل بشأن نتيجة الانتخابات.