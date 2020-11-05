حفل #نجوى_كرم في “دبي” SOLD OUT!

مع إنطلاق حفل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم الليلة في منتجع الحبتور غراند في دبي، أعلنت الشركة المنظِّمة للحفل “مومنت إيفنت”، أن التذاكر قد نفِذت، والحفل SOLD OUT منذ ليلة أمس.

ويُعدّ هذا الحفل لشمس الأغنية هو الأول لها بعد غياب أشهر عن إحياء الحفلات الجماهيرية بسبب أزمة كورونا، التي أدّت إلى إنقطاع الحفلات والمهرجانات وفرضت التباعد المجتمعي، وهو الأضخم عربياً بعد هذه الجائحة وبوابة لعودة الحفلات الحية.









وأعربت شمس الأغنية عن سعادتها بنفاذ تذاكر الحفل، بإعادة نشر الخبر والتعليق عليه بحماس قائلة:

“كتيير مبسوطة إني رح شوفكُن الليلة”.

ويُقام الحفل الليلة 5 نوفمبر، بالهواء الطلق في منتجع الحبتور غراند في دبي بالإمارات العربية المتحدة.