حملة بايدن تعرب عن ثقتها بالفوز وتقول إن دعاوى ترامب “غير مجدية”

قال المرشح الديمقراطي الأمريكي للرئاسة جو بايدن إن حملته متفائلة وتنتظر نتيجة فرز جميع الأصوات.

وكتب بايدن في تغريدة عبر موقع تويتر: “تحلوا بالصبر. يتم الآن فرز الأصوات، ونشعر بالرضا عن موقعنا”.









وفي وقت سابق، عبرت مديرة حملة بايدن عن ثقتها في أن مرشحها سوف يفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية ووصفت الدعاوى التي يتم رفعها من جانب الرئيس دونالد ترامب بأنها “غير مجدية”.

وقالت جين أومالي ديلون إن “دونالد ترامب يواصل اتباع استراتيجية فاشلة بهدف منع فرز أصوات المواطنين”.

وأضافت أن “جو بايدن سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة”، متوقعة فوزا في عدد من الولايات المتأرجحة حيث يتم فرز الأصوات هناك.

وعبرت عن أملها في صدور نتيجة في وقت لاحق اليوم الخميس، لكنها قالت إن الأمر قد يستغرق فترة أطول، وحثت المواطنين قائلة: “تحلوا بالهدوء”.