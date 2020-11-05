الميدل إيست تنفي بيع ٤ طائرات لجهات إيرانية

خاص – بيروت أوبزرفر

نفت مصادر في شركة طيران الميدل إيست اللبنانية والتي فضلت عدم الكشف عن هويتها لبيروت أوبزرفر بشكل مطلق الشائعات والاقاويل التي تم تداولها مؤخراً حول قيام الشركة ببيع أربع طائرات تابعة للشركة الى جهات إيرانية.









وأضافت المصادر ان الشركة عملت دائماً وما زالت وفق القوانين والضوابط الاقتصادية والتجارية اللبنانية والدولية ولم ولن تعرض نفسها بأي شكل من الاشكال لعقوبات اقتصادية جراء أي صفقة، مشيرةً الى انه من غير الواضح ما هي هوية الجهة او الجهات التي تبث هذه الشائعات والاقاويل مع الترجيح بأن جهة تجارية ما تقف وراء نشر هذه المعلومات بغية المس بسمعة الشركة وإظهارها بشكل سلبي.

وختمت المصادر بالقول بأنها تدعو كافة الجهات المختصة اللبنانية والدولية للتدقيق في نشاطات الشركة والتأكد من ان الطائرات الأربع المذكورة لم يتم بيعها لاية جهة كانت إيرانية او أخرى.