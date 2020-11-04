نتائج أولية: ترمب يفوز بـ17 ولاية… وبايدن بـ16 ولاية

أظهرت نتائج أولية لوسائل إعلام أميركية فوز المرشح الجمهوري للرئاسة، الرئيس الحالي دونالد ترمب بـ17 ولاية حتى الآن، مقابل فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بـ16 ولاية إلى جانب مقاطعة كولومبيا حتى الآن.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، فاز ترمب في ولايات: ساوث كارولينا وويست فرجينيا وإيداهو وكنتاكي وتينيسي وألاباما ومسيسيبي ولويزيانا وأركانسو وميزوري وأوكلاهوما وكنساس ونبراسكا وساوث داكوتا ونورث داكوتا ووايومينج ويوتا.









وفي المقابل، فاز بايدن بولايات: فيرمونت ونيوهامبشير وماساتشوستس ورود آيلاند وكونيتيكت ونيويورك ونيوجيرسي وديلاوير وماريلاند وفرجينيا وإلينوي وكولورادو ونيو مكسيكو وواشنطن وأوريجون وكاليفورنيا إلى جانب مقاطعة كولومبيا.

وحصل بايدن بذلك على 209 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل حصول ترمب على 118. حتى الآن.

ويحتاج المرشح إلى الفوز بـ270 صوتا في المجمع الانتخابي للوصول إلى البيت الأبيض.

لكن يتقدم ترمب في سباق إحصاء الأصوات في عدة ولايات كبرى وهو ما يمنحه فرصة مساوية لبايدن في حال حسمه ولايات فلوريدا وكارولينا الشمالية وبنسيلفانيا.