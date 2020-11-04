إلهان عمر تفوز بولاية ثانية في مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا

فازت البرلمانية الديمقراطية التقدمية إلهان عمر بولاية ثانية في مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا على الرغم من الهجمات الشرسة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنصاره من الجمهوريين ضد النائبة المسلمة المحجبة.

وإلهان (الحان) عمر، هي واحدة من أربع نساء تقدميات ملونات تم انتخابهن لأول مرة في مجلس النواب عام 2018، وكانت عمر واحدة من فرقة “السكواد” التي كانت هدفاً متكرراً لتعليقات عنصرية من ترامب.









وقد شكك ترامب مراراً في وطنيتها من أجل جذب المزيد من الناخبين، وغالبيتهم من العنصريين، الذين يكرهون الأجانب والأسلام.

وفي الواقع، من المحتمل أن هذه الهجمات قد ساعدت عمر على الفوز في المنطقة الخامسة في مينيسوتا، وهي منطقة زرقاء ديمقراطية.

ولم يحصل ترامب إلا على 17 في المئة من الأصوات في هذه المنطقة في عام 2018.