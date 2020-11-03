#نجوى_كرم وإستقبال ضخم لها في #دبي قبل حفلها المرتقَب!

حظيت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بإستقبال ضخم فور وصولها إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة، أين ستقيم حفلها هذا الخميس 5 نوفمبر، وكان في إنتظارها في باحة أحد الفنادق الكبرى في دبي، فرقة موسيقية إستقبلتها بالزفة والأغاني والترحيب والورود.

ونشرت شمس الأغنية عبر حساباتها مقطعاً من هذا الإستقبال، عبّرت فيه عن سعادتها، كما توجّهت بالشكر للمنظّمين والقائمين على الحفل قائلة: ” شو حلو هالإستقبال، هيك عوّدتنا “Moments Events” دايما بملقاها، ونحنا تعوّدنا نكون عم نغنّي بظلّ جوانحها بكلّ الأوقات الحلوة”.









كما تلقّت أيضاً باقة ورود من مدير عام شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، السيد سالم الهندي، الذي رحّب بوجودها في الإمارات، ووجّهت له نجوى الشكر قائلة: “ما بيفوتك شي من اللّياقة يا أبو فواز، الله يطوّل بعمرك يارب”.

جديرٌ بالذكر أنّ حفل شمس الأغنية سيقام هذا الخميس بالهواء الطلق في منتجع الحبتور غراند في دبي.