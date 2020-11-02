إطلاق نار في هجوم قرب معبد يهودي في فيينا وأنباء عن مقتل 7 أشخاص

أعلنت الشرطة النمساوية، مساء اليوم الإثنين، إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق رصاص في قلب العاصمة فيينا.

وقالت الشرطة إن عدة أشخاص أصيبوا في وسط فيينا وسط تبادل لإطلاق النار، في حين قالت وسائل إعلام محلية إن ما جرى هجوم قرب معبد يهودي رئيسي أدى إلى سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى.









وقال كارل نيهامر وزير الداخلية النمساوي لتلفزيون (أو.آر.إف) إن السلطات تعتقد أن إطلاق النار هجوم إرهابي، حيث أصيب عدد من الأشخاص ومن المعتقد أن البعض قتلوا.

وقال “يمكنني في الوقت الحالي تأكيد أننا نعتقد أن هذا هجوم إرهابي واضح”.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء النمساوية استنادا إلى وزارة الداخلية عن القبض على شخص يحتمل تورطه في الهجوم.

وبحسب ما تم نقله عن متحدثة باسم الوزارة، فإن إحدى الرصاصات اصابت شرطيا بالقرب من ساحة السويد (شفيدنبلاتس) فأحدثت له إصابات بالغة.

وأضافت المتحدثة أنه لم يتم التأكد بعد مما إذا كان المعبد اليهودي القريب من مكان الحادث، هدفا للهجوم.

وذكرت صحيفة “كرونين تسايتونغ” أن شرطيا يحرس الكنيس الرئيسي بالمدينة أصيب.

وقال شاهد ردا على سؤال لقناة تلفزيونية إنه رأى “شخصا يركض حاملا سلاحا رشاشا وكان يطلق النار بوحشية”، ووصلت الشرطة عندها الى المكان وردت. وأورد شاهد آخر أن “ما لا يقل عن خمسين عيارا ناريا” تم إطلاقها.

ولا تزال ملابسات الواقعة غير معروفة، كما أنه لا يزال من غير المحدد بعد ما إذا كان وراء الهجوم شخص واحد أو عدة اشخاص.

وكانت مقاطع فيديو، بثتها محطة “أوإي 24″، أظهرت قناصا مقنعا يطلق رصاصتين على الأقل في شارع مفتوح.

وفي مقطع آخر بركة دماء كبيرة قبالة أحد المطاعم.

وكتب اوسكار دويتش، رئيس الطائفة اليهودية في النمسا، على تويتر، أنه لا يمكن قول شيء في الوقت الراهن حول ما إذا كان معبد المدينة واحدا من أهداف الهجوم ” لكن الثابت هو أن كلا من المعبد والمبنى الإداري الخاص به كانا لا يعملان وكانا مغلقين وقت إطلاق أول الرصاصات”.

وناشدت الشرطة الجمهور عدم رفع فيديوهات أو صور عن الحادثة وقالت “لا تنشروا فيديوهات أو صورا في وسائل التواصل الاجتماعي لأن ذلك يهدد قوات الأمن والسكان المدنيين أيضا”.