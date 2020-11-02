ترامب يخطط لإعلان الفوز قبل الفرز النهائي للأصوات.. وبايدن يرد: “لن تسرق الانتخابات”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم إعلان النصر في السباق الرئاسي في ليلة الانتخابات، قبل الفرز النهائي لصناديق الاقتراع ، على الرغم من أن عدد الأصوات غير المحسوبة قد تؤدي إلى خسارته.

وأفاد موقع أكسيوس أن ترامب قال لمن هم في فلكه إنه يعتزم القيام بذلك إذا كانت الأرقام المبكرة في صالحه.









وأكد الموقع أن ترامب ناقش الخطة بالتفاصيل مع المقربين منه.

ورد المنافس الديمقراطي جو بايدن على هذه التعليقات بأن ترامب” لن يتمكن من سرقة الانتخابات”.

ومن المتوقع أن يكون الفرز المبكر في ولاية بنسلفانيا المحورية، مساء الثلاثاء، لصالح الرئيس، بسبب القوانين التي تمنع فرز الأصوات عبر البريد قبل يوم الانتخابات، ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي العد المستمر إلى تضييق الهامش بين ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، وفقاً لمعظم استطلاعات الرأي.

وقالت كاثي بوكفار، مديرة الخارجية في ولاية بنسلفانيا، إن العد الكامل قد يستغرض أياماً بسبب الحجم الهائل من بطاقات الاقتراع عبر البريد هذا العام.

وأضافت في مقابلة مع برنامج” واجه الصحافة” أن الغالبية العظمى من الأصوات سيتم احتسابها خلال عدة أيام، بما في ذلك الأصوات عبر البريد والاقتراع الغيابي.

وأفادت تقارير أن فريق ترامب يستعد لرفض جميع بطاقات الاقتراع التي يتم فرزها بالبريد بعد يوم 3 نوفمبر، ووصفها الفريق بأنها غير شرعية.

وأشارت معظم الاستطلاعات إلى أن التصويت الشخصي في يوم الانتخابات سيكون لصالح ترامب، بينما التصويت عبر البريد لصالح بايدن.