علوش: الحريري سيقدم تشكيلة حكومية من 18 وزيرا وإن رُفضت فربما يعتذر

اعتبر القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش، أن ” مسألة توسيع الحكومة من 18 وزيرا إلى أكثر هي السبب وراء تأخير انتاج الحكومة”، وأشار في مداخلة ضمن برنامج وهلق شو عبر الجديد، إلى أن “أن ما سيحصل هو أن الحريري سيقدّم تشكيلة من 18 وزير ويقدمها لرئيس الجمهورية ويضع الجميع أمام مسؤولياته، فخلال 48 ساعة سيأخذ الرئيس الحريري خياراته من مسألة التأليف لكنه لن يتجرع “المزيد من السم”، وتبين خلال الأيام الماضية الكثير من المشاكل الخارجية خصوصا في فرنسا، وقدرتهم للمساعدة قد تكون محدودة”.

وعن إمكانية تنحي الحريري، اعتبر علوش أنه “من المفترض أن يبقى يحاول لأن خلق أوراق جديدة سيؤجل لأسابيع وربما أشهر، ولن يخوض خيارات لا يريدها، لأن التجارب السابقة بهذا المجال تحتم عليه السير بقناعته، وإن لم يقبل رئيس الجمهورية بحكومة من 18 وزيرا نكون قد أطلقنا الرصاصة الأخيرة وسيزيد إحباط الناس، لذا فأمامنا 48 ساعة ليأخذ خياراته، إما أن يقتنع الرئيس عون وإما يرفض الرئيس التشكيلة، ومن بعدها من المفترض أن يعتذر عن تشكيل الحكومة، وأظن أنه سيبقى مصرا على 18 وزيرا، والحريري لن يذهب الى اجتراع السم لأنه لم يعد يحتمل”.









وشدد على أنه “لا منطق لحزب الله والتيار الوطني الحر لفرض شروط وزارية، لأنهم لم يسموه في الإستشارت النيابية”.