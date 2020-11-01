باسم ياخور يشعر بقيمة اللحظات وجمالها بعدما فقد صديقه

استذكر النجم السوري باسم ياخور زميله الراحل نضال سيجري الذي قدم معه مسلسل “ضيعة ضايعة” الذي حظي بنجاح باهر، عبر نشر صورة له تجمعه بزميله الراحل الذي توفي في عام 2013، وقال بكلمات مؤثرة إنه لم يُدرك قيمة اللحظات إلا بعد فقدانها حسب ما كتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “لحظات ما كنت أشعر بقيمتها وجمالها بوقتها، ما حسيت قديش كانت حلوة إلا بعد ما فقدتها الله يرحمك يا صديقي”.

هذا وتجدر الإشارة الى أن ياخور انضم الى بطولة الموسم الثاني من مسلسل “المنصة” بعد نجاح الموسم الأول الذي عُرض مؤخرا، كما سيشارك في بطولة مسلسل البيئة الشامية “العربجي” للكاتب عثمان جحى والمخرج تامر إسحاق ومن إنتاج شركتي “غولدن لاين” و”أي سي ميديا”.