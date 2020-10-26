“الإيكونوميست” تتوقّع فوز بايدن… لكنها تشرح كيف قد تخطئ

الرئاسية بنسبة 92%. أما النسبة المتبقية، فبإمكانها إيصال الرئيس الحالي دونالد #ترامب إلى ولاية ثانية إذا سلك مسار 2016: الاحتفاظ بالولايات المتأرجحة التي فاز بها وهي فلوريدا وأريزونا وجورجيا وأيوا ونورث كارولاينا وتكساس، ثمّ بنسلفانيا، وإما ميشيغان أو ويسكونسن. تقترح استطلاعات الرأي صعوبة سلوك ترامب هذا المسار، لكنّ الاستطلاعات نفسها قلّلت من شأن قوته منذ أربع سنوات في الولايات المتأرجحة. وسلّطت المجلة الضوء على أربعة عوامل مهمّة:
هل يكسب الجمهوريون معركة التسجيل؟
خلال الجائحة، تفوّق الجمهوريّون على الديموقراطيّين في حشد التصويت بشكل شخصيّ. في كلٍّ من فلوريدا وبنسلفانيا، سجّل الجمهوريون 100 ألف ناخب أكثر من #الديموقراطيين، بدءاً من آذار الماضي. ومنذ أواسط آب، يتفوّق الجمهوريّون على الديموقراطيّين في التسجيل الحزبيّ بثلاثين ألف صوت. لكن عموماً، لا توجد علاقة وطيدة بين التسجيل الحزبيّ والتصويت وفقاً للمجلّة.
سنة 2016، ساهم المتردّدون في إنجاح ترامب عبر صبّ أصواتهم في اللحظات الأخيرة لصالحه. يمكن أن يحدث هذا الأمر مجدّداً. لكن في السنة الحاليّة، يبدو المتردّدون أو ناخبو الطرف الثالث أقلّ بكثير مما كانوا عليه منذ أربع سنوات: 6% مقابل 14% في 2016. كذلك، هم أقرب إلى تفضيل بايدن لأنهم أصغر سنّاً وأقل انتماء للمجتمع الأبيض بالنسبة إلى الناخب الذي حسم خياره. ولا يوافق سوى 31% من المترددين على أداء ترامب.
يشكّل ذلك اليوم شكلاً مختلفاً من أشكال اللايقين. حضّ ترامب مؤيّديه على “الذهاب إلى مراكز الاقتراع والمراقبة بدقّة”. عمليّاً، يشكل وجود مراقبي الانتخابات في مراكز الاقتراع أمراً روتينيّاً. يدرّب الحزبان الآلاف منهم قبل أن يرسلوهم لأداء مهمتهم. يُفترض بالمراقبين ألّا يعترضوا طريق الناخبين. إذا ظنّوا أن الناخب غير مؤهّل لممارسة الاقتراع يتمّ إبلاغ الموظف الرسمي. بإمكان الناخبين المعترَض على تصويتهم أن يدلوا بأصواتهم الموقّتة وسيتمّ احتسابها بمجرّد أن يتم إثبات أهليتهم لذلك.
يقلق كثر من أن يتم رفض الاقتراع البريدي بنسبة أعلى من الاقتراع الشخصي. ولأنّه من المتوقع أن يصوّت الديموقراطيون بنسبة أكبر عبر البريد، ولأنّ تصحيح التصويت أصعب عبر البريد بالمقارنة مع الاقتراع الشخصي، يمكن أن يصبّ عدد الأصوات الملغاة لصالح ترامب.