الحريري: سنشكل حكومة اختصاصيين تقوم بالعمل حسب الورقة الإصلاحية الفرنسية

أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في ختام استشارات التأليف في المجلس النيابي “أننا سنشكل حكومة اختصاصيين تقوم بالعمل حسب الورقة الإصلاحية الفرنسية”.

وقال الحريري: اللقاءات كلها كانت إيجابية والتركيز كان على الإصلاحات والحكومة ستكون حكومة اختصاصيين وعلينا التعامل مع هذه الفرصة عبر وضع اختلافاتنا السياسية جانبا وعلينا أن نكون إيجابيين لنستعيد الثقة بين المواطن والدولة وبين الدولة والمجتمع الدولي.









الحريري أكد أننا لم نصل إلى مكان مسدود بعد ونستطيع الخروج من الأزمة إلا أنّ الامور قد تحتاج إلى وقت والطريق الوحيد هي الإسراع بتشكيل حكومة تعمل على تنفيذ الإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية وسألتقي رئيس الجمهورية بأسرع وقت ممكن للتشاور بشأن تشكيل الحكومة

الحريري أشار إلى أنه “كل هدف وإصلاح موجود في الورقة الفرنسية “رح إفلق الناس” حتى يتحقق ونصل للإصلاحات” وفق تعبيره.