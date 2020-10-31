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العدّ التنازلي لحفلتها في دبي بدأ.. نزار فرنسيس لشمس الغنية: انتي لون لبنان يا #نجوى_كرم

October 31, 2020

استضافت الإعلامية كارلا حداد في الحلقة الثانية من الموسم الثالث من برنامج في Male الشاعر نزار فرنسيس في فقرات تحدث فيها بمواضيع فنية واجتماعية وسياسية مختلفة لا تخلُ من التحديات.

وتخلّل الحلقة “سهرة شعرية” غير تقليدية نظم فيها نزار فرنسيس شعراً عن شخصيات عامة مشهورة في لبنان، ومن ضمنها شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم التي اعتبر انها صوت لبنان.




من جهةٍ أخرى، بدأ العدّ التنازلي لحفل شمس الأغنية المنتظر أن تحييه في الهواء الطلق في منتجع الحبتور غراند في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم الخميس المقبل 5 نوفمبر

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