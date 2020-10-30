“القوات” متمسّكون بقانون الإنتخاب الحالي

شدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي على “أولوية المضي في الاصلاحات لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني في جميع جوانبه بدءا من إعادة هيكلة القطاع المصرفي”.

وقال خلال لقاء الكتروني مع منطقة بعبدا في “القوات اللبنانية” بالتعاون مع الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة بعنوان “القوات اللبنانية والتحديات السياسية الكبرى”: “حمل القطاع وزر انهيار المالية العامة التي تم الاعتماد على تمويله لسنوات لدعمها. لكنه أيضا يتحمل مسؤولية تمويل دولة كان يعرف مدى عجزها عن التسديد وهو يستخدم ودائع الناس لتدعيمها، فتشابكت السياسة المالية للدولة بالسياسة النقدية للمصرف المركزي وبالقطاع المصرفي الخاص المؤتمن أساسا على أموال الناس. انعكست أزمة العجز المالي على جميع المستويات وانهار سعر الصرف وتجمدت حركة الرساميل في ظل اختناق الحركة الاقتصادية والتي أضيفت اليها مختلف العوامل والتحديات الداخلية والخارجية واكتملت الضائقة مع جائحة كورونا”.









تابع: “مثلما قلت في انتخابات 2018، أفتخر أنني ابن الأرض الملتزم بوطنه وشعبه وقد التزمتم معي وأجدد التزامي معكم كل يوم. وما كنا لنفوز كقوات لبنانية لولا التصاقنا بالناس الذين هم أهلنا. شعبنا هو القلاع التي تحمينا وندافع عنها. أناسنا بحاجة اولا الى الموقف السياسي الذي يحمي هويتهم ومصالحهم، ومن ثم التواصل المباشر مع ممثليهم وبعدها الخدمات التي نحاول جاهدين تأمينها في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نعيشها”.

وأكد تمسك “القوات” بقانون الانتخابات الحالي كونه “يؤمن افضل تمثيل لكافة المكونات مقارنة بكل القوانين السابقة، وتغيير القوانين ليس سهلا بل يستحوذ على عدة سنوات”، داعيا المشاركين الى “البقاء في جهوزية اسعدادا للانتخابات النايبة، ان كانت في موعدها او مبكرة”.