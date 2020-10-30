وهاب: حكومة الـ18 وزيراً هدفها ابعاد الفريق الدرزي.. لا استبعد ان يفتح السيد حسن خطاً بين الحريري وسوريا

اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب خلال برنامج الحدث مع الزميلة نانسي السبع ان حكومة الـ18 وزيراً لها استهداف واحد وهو ابعاد الفريق الدرزي و قال: “نحن لا نقبل بوزير واحد للطائفة الدرزية واتمنى على وليد جنبلاط ان لا يقبل بذلك “.

واشار وهاب الى ان هناك عقبات امام التأليف منها حقيبة الطاقة التي لم تحسم بعد لمن ستكون، موضحاً ان الرئيس سعد الحريري والتيار الوطني الحر كما تيار المردة يطالبون بها .









وشدد وهاب على ان التفاصيل هي من تعرقل تشكيل الحكومة، وقال ان هناك اتفاق على المداورة خارج حقيبة المالية والمشكلة ان الاسماء لم تطرح بعد والمسألة مسألة ايام .

وفي سياق آخر اعبر وهاب ان الحريري اتخذ قراراً استراتيجي من خلال التقرب بجهات دولية معينة على حساب الجهات العربية، وقال: “الموقف السعودي يرفض اي مشاركة مع حزب الله ، الحريري خرج من هذا الموقف وطرح مخرجاً ان لا يكون الوزراء حزبيين”.

وشدد وهاب على ان الثنائي الشيعي منذ البداية لم يغير موقفه اذ تمسك بعدم استقالة الرئيس سعد الحريري وتمسك فيما بعد بعودته وعاد وتمسك باعادة تكليفه فيما الحريري هو من غيّر موقفه.

وتابع: “الآن الرئيس سعد الحريري قام بنقلة سياسية واتخذ موقفاً استراتيجياً، ولااستغرب ان يقوم السيد في يوم من الايام بفتح خط بين الحريري وسوريا…”