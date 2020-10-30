صحيفة “المدينة” السعودية: الرياض لا تريد سوى رئاسة الحريري للحكومة

أفادت صحيفة سعودية، يوم الجمعة، أن الرياض تريد سعد الحريري رئيساً للحكومة اللبنانية المقبلة دون الغوص بتفاصيل التشكيل والأحجام السياسية فيها.

وذكرت صحيفة “المدينة” السعودية أنه “ليس مهماً إن كانت الحكومة المقبلة التي جرت الموافقة على الحريري لترؤسها مصغرة أو متجاوزة للعشرين وزيراً، المهم هو أن يتكاتف الجميع مع الحريري لاجتياز النفق الذي أدى بلبنان إلى ما هو عليه الآن من تمزق وضائقة اقتصادية”.









وأشارت إلى أننا “لمسنا بوادر إيجابية هذه المرة، خصوصاً أن كلاً من الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري توصلا إلى قناعة بأن الوقت قد حان من أجل التوافق الوطني ووضع الكتف على الكتف للخروج من الأزمة رغم التحديات التي ستواجه الحريري، والتي تتعلق بكيف ستكون آلية التوافق على تعيين الوزراء”.

وفي حين اعتبرت أن المرحلة تتطلب وجود الحريري لا غيره على رأس الحكومة المقبلة، بالنظر إلى تمتعه بعلاقات دولية واسعة وثقة لدى المؤسسات الدولية والدول ذات الثقل الاقتصادي، وعلى رأس أولئك روسيا والولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه “كلنا أمل في أن يتخطى الحريري معضلة صعوبة تشكيل الحكومة، ويتعاون معه الذين لم يسموه ليجتاز لبنان مرحلة الخطر”.