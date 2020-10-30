” بيروت 6:07 “مسلسل يرصد لحظات انفجار المرفأ يقسّم اللبنانيين

اعتبارا من 22 نوفمبر القادم، وبالتزامن مع عيد الاستقلال اللبناني تشرع قناة “أم.بي.سي.4” في عرض المسلسل اللبناني “بيروت 6:07″، الذي انطلق عرضه مؤخرا على منصة “شاهد.في.أي.بي” ضمن 15 قصة قصيرة مستوحاة من أحداث واقعية وأشخاص حقيقيين كنوع من التكريم لأرواح الضحايا والمفقودين، ووقوفا عند الخسائر الهائلة من جرّاء انفجار مرفأ بيروت.

الساعة 6:07 مساء، هو زمن الانفجار الهائل الذي ضرب العاصمة بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، مخلفا أضرارا جسيمة في الأرواح والبنية التحتية للمدينة المنكوبة، ومنه استلهم 15 مخرجا لبنانيا مشروع مسلسل “بيروت 6:07” الذي ستنطلق في عرضه قناة “أم.بي.سي.4” في الثاني والعشرين من نوفمبر القادم.









مسلسل أثار الجدل ونالته سياط الانتقاد إثر عرضه حصريا على منصة “شاهد.في.أي.بي” المنضوية تحت مظلة مجموعة “أم.بي.سي”، في السابع عشر من أكتوبر الجاري، على خلفية أنه تناول مأساة إنسانية لم تندمل جراحها بعد.

وقال القائمون على المسلسل “لأن الفن هو أحد أشكال التفريغ العاطفي والمشاركة الوجدانية والتفاعل مع المحيط، فقد آثر جميع المشاركين في المشروع أن تكون إسهاماتهم تطوعية، إذ تأثر كل ممثل أو فرد من طواقم الإنتاج بأحداث 4 أغسطس بشكل أو بآخر”.

حادثة هزت لبنان

وضمن هذا السياق، صُوّرت كل حلقة من حلقات “بيروت 6:07” كقصة قائمة بذاتها، وبمعزل عن باقي الحلقات، على مبدأ الحلقات المنفصلة المتصلة، لتروي كل منها قصة ضحية أو ناج أو بطل، وذلك من خلال عيون وعدسة مخرج وفريق عمل مختلفين.

وشهد العمل مشاركة 15 مخرجا، اختار كل منهم أن يسهم في بلسمة الجراح على طريقته، وأن يعبّر من خلال تجربته ورؤيته الإخراجية عن كل ما آمن به وعاشه وكان جزءا منه. ومنهم إنغريد بواب ومازن فايد وكارل حديفة وكارولين لبكي وإيميلي صليلاتي ووسيم سكر.

وعن المسلسل قالت المخرجة الشابة إنغريد بواب “قمنا جميعا بتوظيف مهاراتنا وخبراتنا للمساهمة في تسليط الضوء على ما حصل في بيروت، وإيصاله إلى العالم بأسره. بالنسبة لي، اقتضت طريقتي في التعبير تجميع فريق كامل للعمل ليلا ونهارا دون مقابل، وذلك كي نتمكّن من سرد قصتنا كوسيلة للمساهمة في التعبير عمّا جرى، وبالتالي إيصال صوتنا إلى العالم بأسره حول مأساة بيروت، على أمل أن تبقى لغة التواصل تلك قائمة وفاعلة ومستمرة”.

أما زميلها مازن فياض، فقال “من واجبنا كمخرجين وفنانين أن نحافظ على الذكريات حية في العقول والقلوب والضمائر، وأن نُذكّر الجميع بأن أولئك الضحايا كانت لديهم أحلام وآمال وطموحات حُرموا منها في لحظة واحدة نتيجة الإهمال واللامبالاة. إن ما حدث لهم يمكن أن يصيب أي فرد منا”.

وأضاف “من جانبي، كان لي شرف المشاركة في هذه المبادرة التي أصنّفها على أنها أكثر من مُجرّد مشروع إنتاجي. إنها بمثابة بلسم عاطفي وعلاج نفسي ومعنوي إن جاز التعبير”.

وبدوره أعرب المخرج كارل حديفة عن شعوره بأن كل ما قام به وقدّمه من مجهود لم يكن كافيا! وأضاف “إن خبرتي المهنية لا تشمل أعمال البناء والإعمار، وعلى الرغم من ذلك فإن مساهمتي في هذا المشروع أتاحت لي أن أضع بصمتي الشخصية، وأن أسخّر خبرتي الإخراجية ولغتي المفضلة، وهي اللغة البصرية السينمائية، في تقديم العون الممكن”.

ورغم حماس المخرجين المساهمين في العمل وتطوّعهم لاشتغاله دون مقابل، إلاّ أنّ العرض الأولي للمسلسل على منصة “شاهد في.أي.بي” شهد الكثير من الانتقاد من قبل النقاد والمشاهدين على السواء، حيث اعتبر البعض أنه استغلال لمأساة الضحايا، ومن المبكّر تقديم دراما تلفزيونية عن الفاجعة، لأن اللبنانيين لا يزالون تحت وقع الصدمة.

وكتبت الصحافية اللبنانية زينة برجاوي “لم تجف بعد دماء ضحايا انفجار المرفأ، ولم تخبُ رائحة الحرائق، ولا تزال المباني تلملم ما تبقّى من أشلائها قبل بدء موسم الشتاء حتى كانت مجموعة “أم.بي.سي” قد أنجزت عملا عن الانفجار، ليس بفيلم وثائقي، ولا بشهادات حية لناجين، بل بمسلسل تلفزيوني درامي لقصة لم تكتب نهايتها بعد”.