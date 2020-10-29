دراسة لجامعة هارفارد: السفر بالطائرة أكثر أمانا من التسوق في ظل جائحة كورونا

توصلت دراسة أجرتها جامعة هارفارد في الولايات المتحدة إلى أن السفر لا سيما بالطائرة قد يكون أكثر أمانا من التسوق أو تناول الطعام خارج المنزل في ظل جائحة كورونا.

واستخدمت الدراسة نماذج حاسوبية لمراجعة تدفق الهواء في كبائن الطائرات، وخلصت إلى أن أنظمة التهوية على متن الطائرة تصفي 99٪ من الفيروسات المحمولة جوا.









وأكدت رغم ذلك أن ارتداء الكمامة هو جزء مهم في الحفاظ على صحة المسافرين، وكبح انتقال عدوى كورونا.

وكشفت الدراسة أن “النهج متعدد الطبقات مع التهوئة يقلل من خطر انتقال كورونا على متن الطائرات، قياسا بممارسة أنشطة روتينية مثل التسوق في البقاليات أو تناول الطعام بالخارج”.