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دراسة لجامعة هارفارد: السفر بالطائرة أكثر أمانا من التسوق في ظل جائحة كورونا

October 29, 2020

توصلت دراسة أجرتها جامعة هارفارد في الولايات المتحدة إلى أن السفر لا سيما بالطائرة قد يكون أكثر أمانا من التسوق أو تناول الطعام خارج المنزل في ظل جائحة كورونا.

واستخدمت الدراسة نماذج حاسوبية لمراجعة تدفق الهواء في كبائن الطائرات، وخلصت إلى أن أنظمة التهوية على متن الطائرة تصفي 99٪ من الفيروسات المحمولة جوا.




وأكدت رغم ذلك أن ارتداء الكمامة هو جزء مهم في الحفاظ على صحة المسافرين، وكبح انتقال عدوى كورونا.

وكشفت الدراسة أن “النهج متعدد الطبقات مع التهوئة يقلل من خطر انتقال كورونا على متن الطائرات، قياسا بممارسة أنشطة روتينية مثل التسوق في البقاليات أو تناول الطعام بالخارج”.

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