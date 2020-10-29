مروان سلام: الدين الاسلامي الحنيف محكوم بأركان وقواعد تنظم الحياة والتعامل بين بني البشر… ليس للإرهاب او القتل مكان فيها

قال المحامي مروان سلام: ان الدين الاسلامي الحنيف محكوم بأركان وقواعد تنظم الحياة والتعامل بين بني البشر، ليس للإرهاب او القتل مكان فيها بل للإنسانية والتسامح كما باقي الديانات السماوية. ومن يريد ان يلصق بالاسلام تهمة الارهاب زورا وبهتانا ليستثمرها بالسياسة هذا شأنه، ولا يغير من قناعتنا قيد انملة بأن الدين الإسلامي ينبذ الجريمة ويحرمها ويشجبها.

واضاف سلام: كما أن الإيمان بالرسل والأنبياء جميعهم بلا استثناء وليس بسيدنا محمد (ص) فقط، هي واحدة من اركان الايمان اذا سقطت سقطت جميعها وبالتالي تمنعنا من الإساءة اليهم فعلا وقولا.









واعتبر سلام: ان الإساءة المستنكرة الى سيدنا محمد (ص) وردات الفعل على الإساءة التي تبعتها ردات فعل ايضا تتوالى فصولا وآخرها اليوم في “كنيسة نوتردام” في منطقة نيس الفرنسية التي بدورها مستهجنة هي الأخرى ونشجبها بأعلى اصوات الشجب والاستهجان، والخوف كل الخوف ان تكر سبحتها لتتوظف بالسياسة بين دول كبرى تحسينا لمصالح من هنا او هناك.

وختم: ابعدوا شبح السياسة عن الدين وابعدوا الدين عن شبح السياسة.