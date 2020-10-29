هكذا عايدت #نجوى_كرم الأمّة العربية.. والعدّ التنازلي لحفلها في دبي قد بدأ!

تقدّمت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم برسالة تهنئة إلى كلّ الأمة العربية، بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف هذا اليوم الخميس.

وكتبت نجوى عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات “تويتر”: “بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف ينعاد على كل الأمّة العربية بالخير والسلام والبركة”.









من جهةٍ أخرى، بدأ العدّ التنازلي لحفل شمس الأغنية المنتظر أن تحييه في الهواء الطلق في منتجع الحبتور غراند في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم الخميس المقبل 5 نوفمبر.

كما تشارك نجوى في لجنة تحكيم برنامج المواهب “The voice senior” في نسخته العربية الأولى، إلى جانب الفنانين هاني شاكر، سميرة سعيد، وملحم زين، والتي إنتهت أُولى مراحله “مرحلة الصوت وبس”، لتنطلق يوم الأربعاء المقبل مرحلة التصفيات النصف نهائية.