بالتفاصيل: هذه هي “المسودة الحكومية المقترحة”

كشف المعنيون بالملف الحكومي، ما سمّوها “مسودة مقترحة” لخريطة تمثيلية لحكومة من 20 وزيراً، جرى تداولها بشكل غير رسمي، وتتضمن التوزيعة التالية:
10 وزراء من المسلمين:
السنة (4 وزراء): الحريري، 2 يسمّيهما تيار المستقبل، ووزير تسمّيه كتلة الرئيس نجيب ميقاتي.
الشيعة (4): 2 يسمّيهما الرئيس نبيه بري، و2 يسمّيهما «حزب الله».
الدروز (2): وزير يسمّيه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ووزير يسمّيه النائب طلال ارسلان.
10 وزراء من المسيحيين:
الموارنة (4): وزير يسميه الرئيس ميشال عون، ووزير يسميه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ووزير يسميه الحريري، ووزير يسميه التيار الوطني الحر.
الروم الارثوذكس (3): وزير يسميه رئيس الجمهورية على أن يكون نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزير يسميه الحريري، ووزير يسميه فرنجية.
الكاثوليك (2): وزير يسميه رئيس الجمهورية، ووزير يسميه «التيار الوطني الحر».
الارمن (1): يسميه حزب الطاشناق.
وبناء على هذه التوزيعة يصبح تمثيل الاطراف كما يلي:
– رئيس الجمهورية: 3 وزراء
– “التيار الوطني الحر”: 2
– الطاشناق: 1
– الحزب الديموقراطي اللبناني: 1
– رئيس الحكومة: 3
– تيار المستقبل: 2
– ميقاتي: 1
الثنائي الشيعي: 4
المردة: 2
– الحزب التقدمي الاشتراكي: 1
ويتبيّن من هذه التوزيعة ما يلي:
– حصة رئيس الجمهورية مع التيار الوطني الحر وطلال ارسلان تبلغ (6 وزراء)، وإن انضَمّ إليها وزير الطاشناق تصبح 7 يشكّلون الثلث المعطّل.
– حصة رئيس الحكومة مع تيار المستقبل 5، يضاف اليهم وزير العزم فتصبح 6.
– حصّة الثنائي الشيعي 4.
– حصة فرنجية 2.
– حصة جنبلاط 1.
ويتزامن ذلك مع تداول في اوساط سياسية معنية بملف التأليف، حول توزيعة غير مكتملة وغير رسمية وغير نهائية للحقائب الوزارية تفيد بالآتي:
– حصة رئيس الجمهورية: الدفاع، الداخلية، العدل.
– حصة التيار الوطني الحر: الاتصالات والاقتصاد.
– حصة الحريري: الخارجية، الطاقة، السياحة، الاشغال، والمهجرين.
– حصة الثنائي الشيعي: المالية، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية.
– حصة فرنجية: الصناعة والشباب والرياضة.
– حصة جنبلاط: التربية.
– حصة ارسلان: الزراعة والثقافة.
– حصة الارمن: البيئة والتنمية الادارية.
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