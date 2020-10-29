بالتفاصيل: هذه هي “المسودة الحكومية المقترحة”

كشف المعنيون بالملف الحكومي، ما سمّوها “مسودة مقترحة” لخريطة تمثيلية لحكومة من 20 وزيراً، جرى تداولها بشكل غير رسمي، وتتضمن التوزيعة التالية:

10 وزراء من المسلمين:









السنة (4 وزراء): الحريري، 2 يسمّيهما تيار المستقبل، ووزير تسمّيه كتلة الرئيس نجيب ميقاتي.

الشيعة (4): 2 يسمّيهما الرئيس نبيه بري، و2 يسمّيهما «حزب الله».

الدروز (2): وزير يسمّيه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ووزير يسمّيه النائب طلال ارسلان.

10 وزراء من المسيحيين:

الموارنة (4): وزير يسميه الرئيس ميشال عون، ووزير يسميه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ووزير يسميه الحريري، ووزير يسميه التيار الوطني الحر.

الروم الارثوذكس (3): وزير يسميه رئيس الجمهورية على أن يكون نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزير يسميه الحريري، ووزير يسميه فرنجية.

الكاثوليك (2): وزير يسميه رئيس الجمهورية، ووزير يسميه «التيار الوطني الحر».

الارمن (1): يسميه حزب الطاشناق.

وبناء على هذه التوزيعة يصبح تمثيل الاطراف كما يلي:

– رئيس الجمهورية: 3 وزراء

– “التيار الوطني الحر”: 2

– الطاشناق: 1

– الحزب الديموقراطي اللبناني: 1

– رئيس الحكومة: 3

– تيار المستقبل: 2

– ميقاتي: 1

الثنائي الشيعي: 4

المردة: 2

– الحزب التقدمي الاشتراكي: 1

ويتبيّن من هذه التوزيعة ما يلي:

– حصة رئيس الجمهورية مع التيار الوطني الحر وطلال ارسلان تبلغ (6 وزراء)، وإن انضَمّ إليها وزير الطاشناق تصبح 7 يشكّلون الثلث المعطّل.

– حصة رئيس الحكومة مع تيار المستقبل 5، يضاف اليهم وزير العزم فتصبح 6.

– حصّة الثنائي الشيعي 4.

– حصة فرنجية 2.

– حصة جنبلاط 1.

ويتزامن ذلك مع تداول في اوساط سياسية معنية بملف التأليف، حول توزيعة غير مكتملة وغير رسمية وغير نهائية للحقائب الوزارية تفيد بالآتي:

– حصة رئيس الجمهورية: الدفاع، الداخلية، العدل.

– حصة التيار الوطني الحر: الاتصالات والاقتصاد.

– حصة الحريري: الخارجية، الطاقة، السياحة، الاشغال، والمهجرين.

– حصة الثنائي الشيعي: المالية، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية.

– حصة فرنجية: الصناعة والشباب والرياضة.

– حصة جنبلاط: التربية.

– حصة ارسلان: الزراعة والثقافة.

– حصة الارمن: البيئة والتنمية الادارية.

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