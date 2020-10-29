الفنان حيدر السلطاني يعود ويطلق “قنابل” موسيقية… أغنيته الجديد تحصد آلاف المشاهدات

اطلق الفنان العربي المقيم في الولايات المتحدة الاميركية حيدر السلطاني اغنيته الجديدة العب غيرها على قناة ميوزك الحنين. وفور اطلاقها استحوذت الاغنية على نسبة مشاهدات عالية في ساعات معدودة.اغنية العب غيرها من كلمات والحان جمال العربي وتصوير المخرج المبدع اكرم الساهر.

وفي حديث خاص لموقع بيروت اوبزرفر كشف السلطاني عن عودته الى الساحة الفنية بقوة بعد غياب قسري سببه المرض والظروف السياسية، كما خص الموقع بمفاجاءة مفادها انه يقوم بتحضير اغنية جديدة اقل مايقال عنها بالقنبلة الموسيقية. اما عن اسم العمل الجديد اخص السلطاني الموقع باسم الاغنية وهو ندمان وهي من الحان المبدع احمد الفارس.









وتوجه السلطاني الى جمهوره عبر بيروت اوبزرفر بالشكر لدعمه المتواصل على صفحات الشبكة العنكبوتية وكشف عن جولة فنية فور انتهائه من وضع اللمسات الاخيرة واكتمال الالبوم تبدا من اميركا وصولًا الى العالم العربي وخاصة العراق.