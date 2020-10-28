إغلاق جديد… ماكرون يحذر من 400 ألف وفاة إضافية بكورونا

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنّ بلاده قد تسجّل “400 ألف وفاة إصافية على الأقل” في غضون أشهر في حال عدم التحرك في مواجهة كورونا على أساس فكرة تحقيق مناعة جماعية.

وقال في كلمة متلفزة أعلن خلالها إغلاقا جديدا لا يشمل المدارس بدءا من الجمعة، “لن تعتمد فرنسا هذه الاستراتيجية أبداً” التي تعني إجراء “فرز بين المرضى” في حين يعد المسنون أبرز ضحايا الوباء.









هذا وأعلن الرئيس الفرنسي، أنّ الحانات والمطاعم و”المتاجر غير الرئيسية” ستغلق في البلاد بدءا من الجمعة، في إطار الإغلاق الجديد الذي قد يمتد حتى الأول من كانون الأول.

وقال ماكرون في إنّ “المتاجر التي صنّفت في الربيع على أنّها غير رئيسية، خاصة الحانات والمطاعم، ستغلق”.