تركيا تدين حرق صور أردوغان والعلم التركي خلال تظاهرة أرمنية في لبنان

دانت وزارة الخارجية التركية ما سمتها “الممارسات غير اللائقة” تجاه الرئيس التركي وعلم تركيا، خلال تظاهرة نظمها اللبنانيون الأرمن أمام السفارة التركية في بيروت.

وقالت الخارجية التركية: “ندين بشدة التصرفات غير اللائقة بحق رئيس جمهوريتنا وعلمنا الوطني، خلال تظاهرة أمام السفارة التركية في العاصمة اللبنانية بيروت، وننتظر من الجهات المختصة التحقيق بشكل عاجل ومحاسبة المخطئين”.









وبحسب بيان الخارجية التركية فإن “التظاهرة المذكورة، حصلت بتنظيم من جماعات أرمنية في لبنان، بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، وتم حرق العلم التركي وصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

وكانت الأحزاب الأرمنية والمنظمات الطلابية في لبنان نظمت تظاهرة أمام السفارة التركية في منطقة الرابية، تنديدا بخرق اتفاق الهدنة بين قره باغ وأذربيجان، ودعم تركيا لأذربيحان في الصراع على الأقليم.

وقام المتظاهرون خلال التظاهرة برشق القوى الأمنية المكلفة بحماية السفارة بالحجارة، وأطلقوا المفرقعات النارية وحصل تدافع بين الجانبين.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بسياسة أنقرة ودعمها المباشر لأذربيجان في معركتها العسكرية في منطقة قره باغ.