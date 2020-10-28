أمل حجازي تُنشد لرسول المحبة

تحت عنوان “رسول المحبة”، تُقدم الفنانة اللبنانية المعتزلة ​أمل حجازي​ أنشودتها الدينية الجديدة قريبا لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

وشوقت حجازي متتبعيها على هذا العمل الديني الذي ستطرحه قريبا عبر نشرها صورة لها على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بالقول: “انتظروا أنشودتي الجديدة رسول المحبة قريبا”.









وما هي إلا ثوان قليلة حتى حظي منشورها بإعجاب الكثير من المتابعين الذين تفاعلوا معها للغاية معربين عن اشتياقهم لعملها الجديد المرتقب صدوره قريبا.