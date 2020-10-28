لبنان يسجّل رقماً قياسياً جديداً بإصابات كورونا!

يتقدم الواقع الوبائي صعوداً لجهة معدل تسجيل الإصابات بفيروس “كورونا” إذ بات في المرتبة الـ59 عالمياً، بعدما كان منذ أقل من أسبوعين في المرتبة 69، في حين صدر رقم قياسي صادم أمس بلغ 1809 حالة جديدة يومية.

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 1850 إصابة جديدة بكورونا ( 1839 محلية و11 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 75845″.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل “12 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 602”.









الأبيض: وفي السياق، أكد مدير “​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​” ​فراس الأبيض​ أن “​حالات ​​كورونا​ اليومية وصلت إلى أرقام قياسية الأسبوع الماضي”، لافتا الى أن “العدوى انتشرت في جميع أنحاء ​لبنان​”.

وأشار في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي الى أن “​المستشفيات​ لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة”، مضيفاً “من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة”، لافتاً إلى أن “اللجنة العلمية في ​وزارة الصحة​ أوصت بإغلاق عام لأسبوعين”.

زغرتا: في غضون ذلك، أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا في نشرتها اليومية “تسجيل 11 حالة ايجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة كالآتي: زغرتا:2، ارده:1، كفرفو:4، رشعين:1، كفرحاتا:1، مرياطه:1، علما:1”.

الكورة: توازياً، أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة “تسجيل 10 حالات إيجابية جديدة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي :

بحبوش:4، بتوراتيج:1، راسمسقا:2، كفرصارون:2، قيد التحقق:1”.

القبيات: كذلك، أعلنت خلية الازمة في بلدة القبيات – عكار ان “نتيجة فحص الـpcr لأحد المشتبه بإصابتهم أتت إيجابية”، طالبةً من كل من “خالطه الاتصال على أحد الخطين الساخنين : 70703392 ,71743192”.

ولفتت الى أنها “تقوم بالمتابعة اللازمة وبكل الإجراءات المعتادة” مناشدةً كل “من يعاني من عوارض التواصل معها”.

مشحا: بدورها، أعلنت بلدية مشحا في بيان “تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا”، مشيرة إلى “أن المصابتين تخضعان للحجر المنزلي مع جميع أفراد عائلتيهما، وبمتابعة من البلدية”.

ولفت إلى أنه “بالإصابتين الجديدتين، ارتفع عدد الحالات الإيجابية المؤكدة في البلدة إلى 9 خلال الـ 72 ساعة الماضية”، مشددةً على المخالطين “ضرورة الحجر المنزلي كتدبير أحترازي”.

رحبة: وأعلنت خلية الأزمة في رحبة في بيان “تسجيل إصابة بالفيروس”، طالبةً من كل “مخالطيه التزام الحجر المنزلي، والتقيد بالتعليمات التي تحفظ صحة الجميع”.

ونشرت رقمين للتواصل معها: 06890300 – 71873919.

كفرعقا: إلى ذلك، اعلنت بلدية كفرعقا في بيان انه “ورد الى البلدية من مكتب القائمقام، أن شخصا من التابعية السورية مصاب بفيروس “كورونا” وهو يسكن في مبنى في البلدة”، طالبةً من جميع المخالطين “التزام الحجر المنزلي وإجراء فحص PCR”، مؤكدةً انها “تتابع الموضوع مع المالك وسكان البناء”.

جبل عامل: أما التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون فتضمن مستجدات كورونا، بناء على تقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، وجاء فيه:

حالات جديدة: حالات وافدة: لا يوجد، حالات الشفاء: واحدة في بلدة تولين.

وبناء عليه، فان عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 364 وحالات الشفاء 260 وتسع حالات وفاة، يوجد حاليا قيد المتابعة 66 حالة مصابة مؤكدة مخبريا قيد الحجر المنزلي”.

سرايا جونيه: في السياق، أجرت وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع بلدية حارة حريك وقائمقامية كسروان – الفتوح، فحوص Rapid test لجميع موظفي سرايا جونيه، مدنيين وعسكريين، في ملعب فؤاد شهاب الرياضي، وذلك بعد قرار محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي بإقفال الدوائر في السرايا، إثر ظهور إصابات كورونا بين الموظفين.

وأوضح رئيس بلدية حارة حريك زياد واكد أن “الفريق الطبي في البلدية يعمل على إجراء فحوص Rapid test لجميع الموظفين في سرايا جونيه، على غرار ما فعل منذ أسبوعين في سرايا بعبدا، بالتنسيق مع محافظة جبل لبنان”، مشيرا إلى أنه “عند اللزوم يمكن اجراء فحوص PCR”.

عكار: من جانبه افاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في عكار ان عداد كورونا يتواصل بالارتفاع يوميا في المحافظة، وقد سجل 27 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، و38 حالة شفاء.

وقد توزعت الاصابات الجديدة على البلدات التالية:

مشحا4، مشمش2، القريات2، برج العرب2، الجديدة2 ، تكريت1 ، منيارة1 ، كروم عرب 1، بيت الحاج 1، عدبل1، العمارة1 ، عين الزيت1، الدورة1، برقايل1، ذوق الحصنية1، القبيات1، الدبابية1، مزرعة بلدة1، رحبة1، الشيخ محمد1.

واشار التقرير الى انه تبعا لهذه المعطيات بات اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم: 1613 مصابا. والحالات الايجابية قيد المعالجة الان: 327 حالة.

اما اجمالي عدد الوفيات فبلغ: 26، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء الى 1260 حالة. وبلغ عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة :405 حالات.

كفرعبيدا: بدورها أعلنت خلية الأزمة في بلدية كفرعبيدا عن إصابة جديدة بين ابناء البلدة بفيروس كورونا، بالاضافة الى إصابة عامل سوري يسكن في حي الدورة ، وهما قيد الحجر وبحالة صحية جيدة ويلقيان المتابعة الطبية اللازمة، كما يجري العمل على حصر العدوى من خلال متابعة جميع المخالطين.

كفرحتى: في سياق متصل اعلنت بلدية كفرحتى قضاء صيدا انه تم تسجيل اصابة بوباء كورونا في البلدة ، وذلك بعد اجراء فحوصات ال PCR كورونا covid-19 وان نتيجة الفحوصات جاءت إيجابية ، والمصاب قيد الحجر المنزلي. وطلبت من الأشخاص المخالطين الاتصال بلجنة الصحة في بلدية كفرحتى ليصار إلى اجراء الفحوصات اللازمة.

صور: توازيا افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور انه وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء قد تم اليوم تسجيل 46 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا”

الإصابات جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 6 حالات من التابعية الفلسطينية .

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي : صور 9 البرج الشمالي 7 الرشيدية 6 المساكن 5 الشبريحا 4 العباسية 2 يانوح 2 جويا 1 الحوش 1 صديقين 1 البازورية 1 البص 1 دير قانون النهر 1 المعشوق 1 قانا 1 باتولية 1

ديرعامص 1 الشهابية 1

كما سجل اليوم حالة وفاة لمصاب ب covid_19 مسن يعاني من أمراض مزمنة

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 1875 مصاب.

توزعوا على الشكل التالي: 233 حالة وافدة ( 3حالات وفاة) 1642 حالة محلية بينها 336 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و34 حالات من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية 114 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) (24 حالة وفاة محلية) وقد تماثل 1261 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 598 شفاء مخبري و 663 شفاء زمني .