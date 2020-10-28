إذا لم تحصل مفاجآت… هذا موعد ولادة الحكومة وتشكيلتها

تسير مشاورات تأليف الحكومة الجديدة بسرعة وإيجابية وجدية في الساعات الأخيرة، إذ أفادت معلومات “النهار” أنّ “الرئيس سعد #الحريري زار قصر #بعبدا مرتين اليوم”.

وقد أعلنت رئاسة الجمهورية أنّ “الرئيس #عون استقبل الرئيس الحريري مساء اليوم، واستكمل معه درس الملف الحكومي في أجواء من التقدم والتأنّي”.









وعلم أنّ التشكيلة الحكومية رست على عدد الـ18 وزيراً، أي بين ما كان يطالب به الرئيس الحريري (14 وزيراً) وبين ما كان يطالب به رئيس الجمهورية (20 وزيراً)، بحيث تعطي السنة 4، والشيعة 4، والدروز وزيراً، كما تعطي المسيحين 4 وزراء موارنة و3 أورثوذكس وكاثوليكي واحد وأرمني واحد.

كما علم أيضاً أنّه من المرجح أن تسند حقيبة الدروز للاسم الذي رشّحه السفير مصطفى أديب وهو القاضي عباس الحلبي.

وتقول المصادر المتابعة لـ”النهار” إنّه “إذا لم تطرأ مفاجآت فولادة الحكومة متوقعة نهاية هذا الأسبوع أو الاثنين على أبعد تقدير”.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري كشف، اليوم، أنّ الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة أو خمسة أيام اذا ما بقيت الأجواء الإيجابية تسير على النحو القائم حالياً.

النهار