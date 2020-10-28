بري متفائل: الحكومة قد تبصر النور خلال 5 أيام

كشف رئيس مجلس النواب​ ​نبيه بري أن الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة او خمسة أيام اذا ما بقيت الاجواء ايجابية تسير على النحو القائم حالياً.

وخلال استقباله وفداً طالبياً من جامعة القديس يوسف، شدّد بري على أن المفاوضات التي يجريها لبنان في الناقورة هي حصراً من أجل تثبيت حقوق لبنان باستثمار ثرواته كاملة دون زيادة او نقصان.









وفي هذا الإطار قال: “ليس وارداً لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم الى تطبيع مع العدو الاسرائيلي الذي يتم التفاوض معه وفقاً لآليات واضحة هي مندرجات تفاهم نيسان وبطريقة غير مباشرة تحت علم الامم المتحدة”.

وحول رؤيته لمستقبل لبنان، أكّد بري أن “لبنان لا يمكن ان يستمر إذا ما أمعن السياسيون في مقارباتهم لمختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية”، مشيراً إلى أن “الأوان حان أن يكون اللبناني منتمياً لوطنه قبل ان يكون منتمياً لمذهبه، نعم الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة”.

إلى ذلك، أبدى بري خشيته من الوصول الى مرحلة قد يتم فيها الترحم على سايكس- بيكو قياساً مع ما يخطط للمنطقة من سيناريوهات تقسيمية .

كما أكد بري ان مسؤولية وقف التهريب مسؤولية الدولة وليست من مسؤولية المواطن، وفي موضوع الاصلاح أشار الرئيس بري الى ان مدخل الاصلاح وانقاذ مالية لبنان هو معالجة ملف الكهرباء الذي كبد الخزينة أكثر من 62% من نسبة العجز.

وأبدى بري تفاؤله حول مستقبل لبنان قائلاً إن “البلد غني بطاقاته الانسانية ويمتلك ثروة هائلة من الثروة النفطية في مياهه وأنا متيقن من الحجم الهائل لهذه الثروة لكن المهم ان لا نيأس وان نبدأ بعملية الانقاذ من خلال محاربة الفساد وتنفيذ ما لم ينفذ من قوانين اصلاحية اقرها المجلس النيابي وعددها 54 قانوناً”.