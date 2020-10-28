“إعلاميون من أجل الحرية”: ندين الاعتداء السافر الذي تعرض له فريق تلفزيون لبنان على يد عناصر حزب الله في الناقورة!

صدر عن مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” البيان الآتي: ندين الاعتداء السافر الذي تعرض له الفريق الإعلامي لتلفزيون لبنان،على يد عناصر من حزب الله في منطقة الناقورة أثناء تغطيتهم للجولة الثانية من التفاوض بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود، كما ندين التعرض لعمل جميع الاعلاميين من العناصر الحزبية نفسها التي طلبت من الاعلاميين مغادرة البلدة.

إن هذا الاعتداء على إعلاميين يعملون في تلفزيون الدولة اللبنانية، حاصلين على ترخيص من المؤسسة العسكرية، هو مشهد مخجل على السلطة اللبنانية، التي لا تملك من السيادة على أرضها ما يكفي لحماية المواطنين، ولحماية الحرية الإعلامية، وهو يؤكد على أن الحريات العامة باتت تنتهك بسهولة،على يد قوى الأمر الواقع،وعلى مرآى من السلطة الصامتة.









كما نؤكد على التضامن مع إعلاميي تلفزيون لبنان، ونطلب من النقابات المعنية أن تخرج عن صمتها، وأن تعلن الموقف الذي يفترض اتخاذه لحماية الحريات في لبنان.