فعلها أخيراً… فيليب أبو زيد وديانا أبي خليل في القفص الذهبي

دخل الإعلامي النشيط فيليب أبو زيد القفص الذهبي وتزوج من ديانا أبي خليل في كنيسة سيدة النصر في غوسطا بحضور عائلتي العروسين. وتلت حفلة عائلية مراسم الزفاف، حضرها الإعلامي مارسيل غانم بالاضافة الى بعض الوجوه السياسية منهم زياد بارود، ايلي الفرزلي، افيديس كيدانيان، نعمة افرام، أمل أبو زيد وغيرهم، والإعلاميين جورج ودوللي غانم.

يُشار الى أنّ أبو زيد هو خبير إعلامي ومدرس وسائل تواصل إجتماعي، برز بشكل خاص في برامج الإعلامي مارسيل غانم كصحفي ومراسل وهو حائز على ماجستير في العلوم السياسية والإدارية وماجستير آخر في دراسات الإتصال والإعلام.

#MyWay with my Beautiful #Opera #Singer sister @christineabz thank you for being part in my #BigDay. #FrankSinatra 🎼 pic.twitter.com/kJow3ypuO5

— D® Phil (@philabouzeid) October 27, 2020