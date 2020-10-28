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فعلها أخيراً… فيليب أبو زيد وديانا أبي خليل في القفص الذهبي

October 28, 2020

دخل الإعلامي النشيط فيليب أبو زيد القفص الذهبي وتزوج من ديانا أبي خليل في كنيسة سيدة النصر في غوسطا بحضور عائلتي العروسين. وتلت حفلة عائلية مراسم الزفاف، حضرها الإعلامي مارسيل غانم بالاضافة الى بعض الوجوه السياسية منهم زياد بارود، ايلي الفرزلي، افيديس كيدانيان، نعمة افرام، أمل أبو زيد وغيرهم، والإعلاميين جورج ودوللي غانم.

يُشار الى أنّ أبو زيد هو خبير إعلامي ومدرس وسائل تواصل إجتماعي، برز بشكل خاص في برامج الإعلامي مارسيل غانم كصحفي ومراسل وهو حائز على ماجستير في العلوم السياسية والإدارية وماجستير آخر في دراسات الإتصال والإعلام.




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