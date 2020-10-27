//Put this in the section
شريط الأحداث

“الجهاد الإسلامي” تهرّب أجهزة عسكرية حسّاسة إلى غزة عبر مصر

October 27, 2020

كشفت مصادر مسؤولة في قطاع غزة لصحيفة السياسة الكويتية عن تلقيها خلال الفترة الأخيرة عدداً من الشكاوى من كوادر في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني أوقفوا لفترة طويلة في مصر أثناء عودتهم الى القطاع بعد تلقيهم دورة تدريبية عسكرية في سوريا ولبنان وإيران.

وقالت المصادر أن هذه الشكاوى قادت إلى الكشف عن صورة قاتمة لما يجري في صفوف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني وخاصة فيما يتعلق بانعدام حسّ المسؤولية لدى كبار مسؤولي الحركة تجاه كوادرها المقيمين في سوريا ولبنان الأمر الذي أدى الى اعتقال عدد منهم بمجرد وصولهم الى مصر في طريق عودتهم إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن الموقوفين في مصر حمّلوا قادة الحركة عامة والقيادي مصطفى السهلي خاصة المسؤولية عن كل ما تعرضوا ويتعرضون له هم وعائلاتهم.




وأضافت المصادر أن الشكاوى انصبّت في غالبيتها على السهلي بالذات الملقب بـ”أبو حمزة” وحمّلته مسؤولية توقيف كوادر الحركة في مصر، بعد أن استغل عودتهم إلى عائلاتهم في قطاع غزة بغية تهريب معدات وأجهزة من لبنان وسوريا يُمنع دخولها إلى مصر، هذه المعدات والأجهزة التي كان من المفروض أن تُساهم في مساعي تسلح حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في قطاع غزة.

وختمت المصادر بالتذكير بأن مصطفى السهلي يملك علاقات وثيقة مع كوادر قيادية مرموقة في فيلق قدس التابع للحرس الثوري الإيراني العاملين في لبنان.

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com