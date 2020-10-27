ترامب يتوقع إبرام اتفاقات سلام بين إسرائيل و”جميع دول الخليج” بعد الانتخابات

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه “يعتقد أن جميع دول الخليج ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد الانتخابات”.

وخلال الأيام الماضية، أعلن البيت الأبيض أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما، بعد اتفاقات مشابهة مع الإمارات والبحرين.









وتعليقا على الانتخابات الرئاسية الأميركية، قال في حديثه للصحفيين من قاعدة أندروز البحرية الجوية المشتركة، إنه سيكون من الأفضل أن يعلن عن فائز في الانتخابات في الثالث من نوفمبر بدل فرز الأصوات لأسبوعين.

وتوقع ترامب أيضا أن يفوز الجمهوريين بالأغلبية في مجلس النواب، وبما يعني تمرير “أفضل” حزمة مالية لتحفيز الاقتصاد الأميركي.

وسيجري ترامب فعاليات انتخابية في ولايات واشنطن ولاس فيغاس وميشيغان وويسكونسن ونيبراسكا.