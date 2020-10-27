سويسرا قد تهدي كل مواطن أكثر من 8300 دولار!

كلّ سويسري، ولو كان طفلاً، قد تصله حوالة مقدارها 7500 فرنك، تعادل أكثر من 8300 دولار مَعفيّة من الضرائب، فيما لو أيّدَ هذا الاقتراح 100 ألف مواطن حتى يوم 22 نيسان كحدّ أقصى.

ويعتقد المقترحون للبادرة أنّ سياسة تقديم هدايا مالية نقدية، أو «أموال الهليكوبتر» كما يسمّونها في سويسرا البالغ عدد سكانها 8 ملايين و600 ألف شخص، هي أفضل وسيلة لجَعل الفرنك السويسري أرخص ممّا هو عليه، باعتبار أنّ المستشارية الفدرالية السويسرية ستضطر إلى طباعة ما يعادل 71 ملياراً من الدولارات، لإهدائها لمواطنيها بعد عام على الأكثر من الموافقة على المبادرة.