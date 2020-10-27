تقنية التعرف على الوجه في وسائل النقل بدبي

تعتزم دبي اعتماد تقنية التعرف على الوجوه في وسائل النقل العامة لأسباب “أمنية”.

ويُستخدم نظام التعرف على الوجه في المطارات والهواتف الذكية، وتتيح هذه التقنية التعرف على الأشخاص عبر تسجيل ملامح الوجه والتقاطها. وأكد العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات، أن هذه المنظومة “أثبتت فعاليتها من ناحية التعرف على الأشخاص المشبوهين أو المطلوبين”.









وبفضل اقتصادها الأكثر تنوّعا في الخليج والشرق الأوسط، وبنيتها التحتية الحديثة، أصبحت دبي في السنوات الأخيرة محطّة مهمة للنقل الجوي ومركزا ماليا ووجهة سياحية ومدينة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

وأضاف الحثبور “نحن نطمح إلى تسخير إمكانيات موجودة عندنا لرفع مستوى الأداء في نسبة التامين بمحطات المترو ومختلف قطاع المواصلات”. ونظمت دائرة أمن النقل قبل أيام محاكاة لهجوم في نسخة عن محطة مترو، تحت أنظار ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد.

وتدخلت وحدة خاصة من الشرطة تلقت تدريباتها في الولايات المتحدة، بالسيناريو الذي يشنّ بموجبه شاب هجوما ويُرصد بفعل تقنية التعرف على الوجه. ويبقى فريق التدخل على اتصال بمركز التحكم الذي ينقل المعلومات والبيانات التي تم جمعها. ويتم إجلاء الركاب بشكل عاجل واعتقال المهاجم.

يُستخدم نظام التعرف على الوجه في المطارات والهواتف الذكية، وتتيح هذه التقنية التعرف على الأشخاص عبر تسجيل ملامح الوجه والتقاطها

وستُنشر هذه الوحدات الخاصة في محطة المترو الكبرى التي ستخدم موقع معرض إكسبو العالمي الذي تستضيفه دبي ابتداء من أكتوبر 2021.

ولفت جمال أحمد راشد، المسؤول في إدارة أمن المواصلات، إلى أن نظام التعرف على الوجه المستخدم بالفعل من قبل الجيش، في مرحلة “التعلم الآلي” في وسائل النقل العام، سيدخل حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة في كافة المحطات.

وستوضع كذلك تقنيات أخرى استُخدمت خلال أزمة وباء كورونا وستُعمم، مثل الخوذات والنظارات الذكية بالإضافة إلى الطائرات دون طيار التي تهدف إلى تحديد وإدارة الحشود.

وأوضح راشد أنه في السابق “للتعرف على شخص مطلوب أو مشتبه به، كان يستغرق الأمر خمس ساعات على الأقل. واليوم بالنظام الحديث يمكن ذلك في أقل من دقيقة. والنظام يعطي نتائج كاملة”.