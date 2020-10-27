بيدرو غانم بلا جميلة التلفزيون

يُطلق الصحافي بيدرو غانم برنامجاً حوارياً مع مشاهير المجال الفني، الإعلامي،الكوميديا، و الرياضة، و خاصةً الذين حققوا نجاحات بمجهودهم الخاص دون “جميلة” أحد. لهذا السبب أطلق على برنامجه إسم “بلا جميلة” لأن الضيوف لم يعتمدوا على “جميلة” أحد كذلك البرنامج الذي لا يعتمد بدوره على “جميلة” التلفزيون. فالحوارات الإعلامية ستُبثّ عبر منصّة Clect الذي إنضمّ إليها غانم و قد أعلن عن الإنضمام عبر وسائل التواصل الإجتماعي.









الجديد في البرنامج هو ليس الشكل و إنما المضمون ، بحيث يستخرج بيدرو من ضيوفه ما لم يصرّحوا به من قبل ، فهو خبيرٌ بالحوارات الصحافيّة من خلال مسيرته في الإعلام المرئي ، المكتوب و المسموع.

“بلا جميلة” من إخراج روي صدّي، عبر صفحات Clect

www.youtube.com/Clect