تشكيلة حكومية بميزان الذهب!

أكد قطب نيابي وسطي لـ”الجمهورية” انّ المطلوب من فريق التأليف، والمقصود هنا رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ان يعتمدا الواقعية في التأليف، من دون النظر الى اي خلفيات خلافية او تفاهمية بينهما. فالبلد امام صفحة جديدة يفترض ان تقارب بالقدر الأعلى من الواقعية والعقلانية، وبالقدر الأكثر من أعلى بالاستفادة من كل أداء المراحل السابقة الذي شكّل إدانة صريحة للطبقة السياسية الحاكمة. لذا، امام الرئيسين عون والحريري فرصة تقديم تشكيلة حكومية معدة بميزان الذهب، تراعي التركيبة الداخلية وتوازناتها، اي صيغة متجانسة تُعبّر عن الجميع، ومحددة مهمتها بهدف وحيد؛ هو إنقاذ لبنان، ولا تشكّل استفزازا لأيّ طرف، حتى لأولئك الذين على خصومة مع رئيس الجمهورية، او الذين لم يسمّوا الرئيس المكلف في استشارات التكليف.