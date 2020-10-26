الجميل: عدنا لمنطق المحاصصة ولا بد من المواجهة بوحدة الموقف والتحضير للمعارك السياسية والانتخابية المقبلة

التقى رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في مقره في بكفيا، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب ميشال ابي عبد الله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبدالله.

بعد الاجتماع، قال الجميل: “آسف لان أحدا لم يتعلم الى الآن. لبنان بحاجة الى تجربة مختلفة بدل استعادة التجارب القديمة التي تؤدي بنا الى طريق مسدود مرة اخرى”.









اضاف: “مرة جديدة حدد السيد حسن نصرالله قوانين اللعبة والجميع يلتزم بها. قال، ان على الأطراف السياسية ان تسمي الوزراء وهذا ما يحصل اليوم. فلقد عدنا الى منطق المحاصصة والى ارتكاب الأخطاء نفسها بتشكيل حكومة شبيهة بسابقاتها وستحمل معها التناقضات، ولن تشكل فريق عمل واحدا بل ستدخل في المتاهات التي شهدناها في الحكومات السابقة”.

وأسف الجميل “ألا يكون أحد قد استوعب خطورة المرحلة التي نمر بها”، وقال: “اننا بحاجة الى حكومة منزهة عن الأفرقاء السياسيين الذين أوصلوا البلد الى ما وصل اليه، لتتمكن من كسب ثقة الناس والمجتمع الدولي، ولنستطيع في المرحلة المقبلة ان ننتقل الى البناء والاصلاح الحقيقي بدل ان نعود مجددا الى منطق المحاصصة وتعطيل، حتى الاصلاحات المطلوبة التي تتناقض مع مصالح هذه المنظومة السياسية التي تراهن على ان يبقى الوضع على ما هو عليه لتبقى مستفيدة”.

اضاف: “بالنسبة لنا، لبنان بحاجة الى انطلاقة جديدة والى اشخاص جدد ومنطق مختلف في مقاربة الملفات بعيدا عن مصالح الطبقة السياسية التي تمنع اي تطوير للبلد”.

وختم: “ندعو كل الأفرقاء التغيريين في البلد الى وضع كل الخلافات الصغيرة جانبا، وان نضع يدنا بيد بعضنا البعض، لأنه من الواضح ان هذه المنظومة لن تتوانى عن الاستمرار في غض النظر عن طموح اللبنانيين ولا بد من مواجهتها بوحدة موقف والتحضير للمعارك السياسية والانتخابية المقبلة”.