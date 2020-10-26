سلام: لا يمكن لجعجع ان يصب جام غضبه على الغير لتصفية حسابات مع اي متنافس لرئاسة الجمهورية

علق المحامي مروان سلام على كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فقال في تصريح له: لا يمكن للحكيم ان يتكلم عن عدم ثقته بالاحزاب الرئيسية المتمسكة بالسلطة وكأنه من الاحزاب الفرعية التي اسست كجمعية اهلية “لرعاية الأم والطفل”، وقد تناسى او يتناسى بأنه من احزاب السلطة الحاكمة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

واضاف سلام: تصفية الحسابات مع الوزير جبران باسيل والتسابق على رئاسة الجمهورية لا يمكن ان نتسلق من اجل كرسيها ثورة ١٧ تشرين وكأنما اصبحت معراب مقرا رئيسيا لها ومنها تصدر البيانات والتوجهات.









وقال سلام: لا يمكن لجعجع ان يصب جام غضبه على الغير لتصفية حسابات مع اي متنافس لرئاسة الجمهورية على مبدأ “عم بحكيكي يا جارة لتسمعي يا كنة”.

وختم سلام: لا يمكن له ايضا ان يستعمل بكركي منصة وغطاء لتتناغم مع اهواء الحكيم لإستكمال الإنقضاض على مبدأ “كلن يعني كلن” وهي التي عودتنا دائما ان تقف مع حقوق اللبنانيين التي كفرت بكل الاحزاب التي افسدت السلطة وليس العكس.

وكان جعجع قد صرح سابقاً بانه “لا ثقة بالأحزاب الرئيسية المتمسكة بالسلطة ‏والإصلاح الفعلي هو بتشكيل ‏حكومة مستقلين اختصاصيين وان تشكلت هذه الحكومة فللبحث صلة ‏ولكن على ما يبدو ان الحكومة آتية على أساس وعود وتوزيع حقائب”.