بالفيديو… بايدن يبدو كأنه نسي اسم ترامب والأخير يسخر!

شكك دونالد ترامب الإثنين في قدرات منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي بدا أنه نسي الاسم الأول للرئيس الجمهوري خلال مداخلة تم تصويرها مساء الأحد.

وكتب ترامب الذي يلقب خصمه “جو النائم” في تغريدة على تويتر: “ناداني جو بايدن الليلة الماضية جورج. لم يتمكن من تذكر اسمي”.

وأضاف ترامب أن “المذيع ساعده لينهي المقابلة” متهما وسائل الإعلام بـ “تغطية” هذه الحادثة.

ومساء الأحد، قال بايدن خلال تجمع افتراضي لدعم حملته الانتخابية: “أربع سنوات إضافية مع جورج… جورج…” قبل أن يتوقف.

وتابع وهو يجلس بجانب زوجته جيل بايدن: “إذا أعيد انتخاب ترامب، سنجد أنفسنا في عالم آخر”.

Joe Biden seems to confuse President Trump with George W. Bush:

“What kind of country we're gonna be? Four more years of George, ah, George … he uh, gonna find ourselves in a position where if Trump gets elected we're going to be in a different world."

pic.twitter.com/uX8R7IJnbN

— Daily Caller (@DailyCaller) October 26, 2020