بالفيديو… بايدن يبدو كأنه نسي اسم ترامب والأخير يسخر!

شكك دونالد ترامب الإثنين في قدرات منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي بدا أنه نسي الاسم الأول للرئيس الجمهوري خلال مداخلة تم تصويرها مساء الأحد.

وكتب ترامب الذي يلقب خصمه “جو النائم” في تغريدة على تويتر: “ناداني جو بايدن الليلة الماضية جورج. لم يتمكن من تذكر اسمي”.









وأضاف ترامب أن “المذيع ساعده لينهي المقابلة” متهما وسائل الإعلام بـ “تغطية” هذه الحادثة.

ومساء الأحد، قال بايدن خلال تجمع افتراضي لدعم حملته الانتخابية: “أربع سنوات إضافية مع جورج… جورج…” قبل أن يتوقف.

وتابع وهو يجلس بجانب زوجته جيل بايدن: “إذا أعيد انتخاب ترامب، سنجد أنفسنا في عالم آخر”.

Joe Biden seems to confuse President Trump with George W. Bush: “What kind of country we're gonna be? Four more years of George, ah, George … he uh, gonna find ourselves in a position where if Trump gets elected we're going to be in a different world."

pic.twitter.com/uX8R7IJnbN — Daily Caller (@DailyCaller) October 26, 2020

وتم تداول مقطع الفيديو الإثنين في وسائل إعلام المحافظين التي تساءلت عما إذا كان جو بايدن يقصد واحدا من الرئيسين السابقين جورج بوش الابن والأب.

ويُعرف عن المرشح الديمقراطي هفواته المتكررة، كما يشكو من التلعثم.

وتكشف زلاته، بحسب خصومه، تراجع حالته الصحية. حتى أن ترامب اتهمه بتعاطي المنشطات داعيا إياه إلى إجراء اختبار لكشف ذلك قبل المناظرة الأولى بينهما.