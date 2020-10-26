//Put this in the section
شريط الأحداث

بالفيديو… بايدن يبدو كأنه نسي اسم ترامب والأخير يسخر!

October 26, 2020

شكك دونالد ترامب الإثنين في قدرات منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي بدا أنه نسي الاسم الأول للرئيس الجمهوري خلال مداخلة تم تصويرها مساء الأحد.

وكتب ترامب الذي يلقب خصمه “جو النائم” في تغريدة على تويتر: “ناداني جو بايدن الليلة الماضية جورج. لم يتمكن من تذكر اسمي”.




وأضاف ترامب أن “المذيع ساعده لينهي المقابلة” متهما وسائل الإعلام بـ “تغطية” هذه الحادثة.

ومساء الأحد، قال بايدن خلال تجمع افتراضي لدعم حملته الانتخابية: “أربع سنوات إضافية مع جورج… جورج…” قبل أن يتوقف.

وتابع وهو يجلس بجانب زوجته جيل بايدن: “إذا أعيد انتخاب ترامب، سنجد أنفسنا في عالم آخر”.

وتم تداول مقطع الفيديو الإثنين في وسائل إعلام المحافظين التي تساءلت عما إذا كان جو بايدن يقصد واحدا من الرئيسين السابقين جورج بوش الابن والأب.

ويُعرف عن المرشح الديمقراطي هفواته المتكررة، كما يشكو من التلعثم.
وتكشف زلاته، بحسب خصومه، تراجع حالته الصحية. حتى أن ترامب اتهمه بتعاطي المنشطات داعيا إياه إلى إجراء اختبار لكشف ذلك قبل المناظرة الأولى بينهما.

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com