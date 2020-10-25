الفرزلي: أبشر اللبنانيين بأنهم على موعد مع الخلاص.. وكل أصوات النعي ستصاب بهزيمة نكراء

قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لبرنامج “وهلق شو” عبر قناة الجديد إنه لا مصلحة لأي مرجعية سياسية أو دستورية بعرقلة عملية تأليف الحكومة وستكون ولادتها قريبة

الفرزلي قال إننا نحن نبحث عن مستقلين مع المجلس النيابي وليس ضده لأن هذا المجلس هو من سيعطي الحكومة الثقة ولا يراهن أحد على خلق حكومة تعارض المجلس









وتابع الفرزلي أن مسألة المداورة غير واردة في الدستور ولكنها غير مستبعدة ولكن لا أحد متمسَّك بها بطريقة “حنبلية”

الفرزلي أضاف: أبشر اللبنانيين بأنهم على موعد مع الخلاص.. وكل أصوات النعي ستصاب بهزيمة نكراء

الجديد