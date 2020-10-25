ناصيف_زيتون مشتاق للجمهور والمسرح ويحتل المركز الأول بأغنية “يا عسل”

احتّل النجم السوريّ ناصيف زيتون المركز الأول بأحدث إصداراته الفنيّة وهي أغنية “يا عسل” التي طرحها مؤخراً عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب حيث بلغ عدد المشاهدات بعد 3 أيام فقط على طرحها على طريقة الفيديو كليب أكثر من مليون و600 ألف مشاهدة.

وكان ناصيف فاجأ متتبعيه في لقائه الأخير المباشر الذي أطلّ به عبر قناته الخاصة على يوتيوب، متحدّثاً عن مواضيع ومفاجآت بطرحه أغنية “يا عسل” التي هي من كلمات فادي مورجان وألحان علي حسون.









وأكدّ أن الأعمال الفنّية جاهزة وإنما الظروف لا تسمح بإطلاقها كما يجب، مقدّماً في الوقت عينه اعتذاره من الجمهور بسبب غيابه المتكرر غير المقصود الناتج عن الأوضاع والظروف، وإنما كشف عن إحيائه حفل ليلة رأس السنة في 31 كانون الأول/ديسمبر في دبي، وليلة عيد الحبّ في الدومينيكان في الرابع عشر من شهر شباط/فبراير 2021، معرباً في الوقت عينه عن تفاؤله بالآتي، واعترف بأنه مشتاق الى الغناء والمسرح وملاقاة الجمهور.