واكيم: انا مع سحب السلاح بالكامل بدءاً من بعض الاديرة.. والقوات ترد: كاذب وسنلاحقه!

شدد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب ” القوات اللبنانية ” شارل جبور في اتصال مع الجديد على ان ما قاله النائب السابق نجاح واكيم خلال برنامج “الحدث” مع الزميلة نانسي السبع عن تسلح القوات اللبنانية هو محض كذب وافتراء، مضيفاً ان ما نقل عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط حول وجود 15 الف مسلح نفاه جنبلاط خلال مقابلته مع الزميلة نانسي السبع وارفقها بتغريدة اكد فيها ان هذا الموضوع غير موجود وهو محض خيال.

وتابع: “الكلام عن سلاح موجود في الاديرة واككتشاف مخزن في بشري فهو افتراء والمطلوب من النيابة العامة التحرك فوراً لان ما جرى الحديث عنه يشكل اخباراً كما يجب على الاجهزة الامنية استدعاء واكيم…”.









وتابع جبور: “النائب السابق نجاح واكيم هو كذبة وسنلاحقه على كذبه وتضليله”.

وكان واكيم شدد خلال برنامج “الحدث” على ان اميركا تريد تدمير البلد، مشيراً الى ان هناك في لبنان من هم متمسكون بتركيبة النظام الحالية، واضاف: “وليد جنبلاط عندما قال ان هناك من حمسه لافتعال قصة 7 ايار ، ان الوعد الاميركي كان ان يسير بدولة درزية تمتد من شاطئ الشوف الى جبل العرب”.

واضاف واكيم في سياق آخر: “انا مع سحب السلاح بالكامل بدءاً من بعض الاديرة وعلى الدولة ان تفتش وعلى الدولة ان تقول كيف جرى التعتيم على مخزن الصواريخ الذي جرى كشفه منذ ثلاثة اسابيع في بشري..”.