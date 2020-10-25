محمد رمضان يثير الجدل من جديد بأغنية حول تعدد الزوجات

أثار الفنان المصري، محمد رمضان، جدلاً جديداً بإعلانه عن طرح أغنية جديدة بعنوان “الشرع حلل أربعة”، واختلفت الآراء بين مدافع عن الأغنية وبالتالي الرأي الذي عبر عنه رمضان بتأييده الزواج من أربع نساء وفق ما حللته الشريعة، وبين معارض لفكرة التعدد.

أغنية مثيرة للجدل: محمد رمضان نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مقطعاً مصوراً له، وهو يجلس داخل سيارة فارهة في الإمارات العربية المتحدة، وأشار إلى أنه من تحضيرات أحدث أغانيه المصورة “الشرع حلل أربعة”.









أثار اسم أغنية محمد رمضان الجديدة الجدل بين مستخدمي “السوشيال ميديا”، وزعموا أنها تحرض على تعدد الزوجات، خاصة أن اسم الأغنية مستوحى من جملة يستخدمها كل من يبرر الزواج مرة أخرى.

إذ عبر العديد من جمهور محمد رمضان عن رفضهم للأغنية، إذ طلبت إحدى المعجبات عبر “إنستغرام” من شقيق رمضان أن ينصحه بعدم تقديم هذه الفكرة بدلاً من تشجيعه، بينما تساءل آخر إن كان الفنان المصري ينوي الزواج مرة أخرى، وكتبت متابعة أخرى لرمضان، أن كل النساء سيكرهنه بعد تقديم هذه الأغنية.

موقف رمضان من التعدد: محمد رمضان عبر في تصريح سابق عن رفضه لقرار السلطات التونسية بمنع تعدد الزوجات، معرباً عن معارضته لأي قوانين تخالف ما أحله الله، في حين رفض فكرة الزواج بأخرى بجانب زوجته، وذلك في لقاء أجري معه في أغسطس/ آب 2017 لبرنامج “شباب توك”، المذاع على فضائية “دويتشه فيله”.

قال موضحاً، آنذاك: “أنا ضد فكرة الزواج الثاني، ولكن ضد مخالفة كلام ربنا، الله عز وجل سمح بتعدد الزوجات، وأنا شخصياً عمري ما أتجوز تاني على زوجتي، وفي نفس الوقت لا أحب أي قرار يمنع كلام ما أجازه الله تعالى”.

مع العلم أن محمد رمضان متزوج من زوجته نسرين منذ عام 2012، وأنجب منها ثلاثة أبناء، هم حنين وعلي وكنز.

حمادة هلال يدخل على الخط: من جهة أخرى، كشف حمادة هلال، عن طرح أغنية جديدة الفترة المقبلة بعنوان “الشرع محللي أربعة”، وهي من كلمات محمود سليم، ألحان جابر جمال، توزيع مونتي.

تقارير إعلامية مصرية قالت إن هلال كان أعلن عن أغنية منذ فترة، ولكنه أعاد الترويج لها، بعدما نشر الفنان محمد رمضان فيديو قصيراً أثناء تحضيراته لأغنيته الجديدة “الشرع حلل أربعة” في مدينة دبي، ذلك الاسم الذي تشابه مع أغنية حمادة هلال.

فكرة الأغنيتين اللتين تحثان على تعدد الزوجات، قال عنها حمادة هلال في تصريح خاص لـ”Et بالعربي”: “موجودة معي من حوالي ثلاثة أشهر، وكان من المفترض تنزل لكن حصلت لي ظروف خاصة أدت لتأجيلها”، وأضاف “كنت مقرر أنزل هذه الأيام أغنية طحن بطحن، ولكني وجدت مجهود بيضيع وفكرة أغنية يتم أخذها ولن أقول سرقتها لأن السرقة كلمة كبيرة”.