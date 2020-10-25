لماذا انخفض سعر صرف الدولار؟

بدأ سعر صرف الدولار يشهد انخفاضا في السّوق السوداء، مع طرح اسم الحريري مرشحاً لرئاسة الحكومة، بعدما لامس قبل أسبوعين عتبة الـ«9 آلاف ليرة»، بالانخفاض تدريجياً حتى بلغ امس حدود 7000 ليرة لبنانية أو أقل.

وأرجع الصيارفة سبب هذا الانخفاض الى الاستقرار السياسي الذي أخرج كمية من الدولارات المخبأة في البيوت، ما زاد عملية العرض وخفف الطلب على الدولار.









الخبير المالي دان قزي شرح ل”القبس الإلكتروني” سبب هذا الانخفاض ومدى ارتباطه بعودة الحريري، لافتاً الى أن سعر صرف الدولار يتحكم به عاملان: عامل جوهري موضوعي مرتبط بالأسس الاقتصادية، وآخر نفسي يحدده شعور آلاف الأشخاص من أصحاب العمليات اليومية وطريقة مقاربتهم للأوضاع اللبنانية.

وتابع قزي إن تحسّن قيمة الليرة يستوجب تقديم نموذج مختلف في المقاربة والمعالجة الاقتصاديّة، وهذا الامر متوقف على قدرة رئيس الحكومة في تشكيل حكومة من اختصاصيين مدعومين من قوى سياسية.